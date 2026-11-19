Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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19.11.2026 09:54:00
Deutschland: Einigung mit Unicredit bei Commerzbank-Übernahme
Die deutsche Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit, Mutter der Bank Austria, auf. Finanzminister Lars Klingbeil teilte in Berlin mit, der Bund und die Unicredit hätten eine gemeinsame Basis gefunden. "Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle", sagte er.
Was die Unicredit zugesagt habe, entspreche den Kernanliegen der Bundesregierung, sagte der SPD-Politiker. So solle die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen, eine angemessene Kapitalausstattung haben und "wesentliche Entscheidungen" in Deutschland treffen.
Klare Standort-Zusage
Die Unicredit habe klare Zusagen um Standort Deutschland und den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten gegeben, sagte Klingbeil. Diese seien eine gute Basis, "um nachhaltiges Wachstum für die Commerzbank zu erreichen". Auf einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bei der Commerzbank, bei der Arbeitnehmervertreter den Abbau Tausender Jobs fürchten, ging Klingbeil jedoch nicht konkret ein.
Unicredit-Chef Andrea Orcel erklärte, er begrüße die Unterstützung von Klingbeil für seine Strategie für die Commerzbank und einen zügigen Übergabeprozess. "Beides schafft Klarheit und verleiht der nächsten Phase neuen Schwung - zum Wohle der Kunden und Mitarbeitenden der Commerzbank."
Kein eigener Vertreter im Commerzbank-Aufsichtsrat
Einigung gibt es auch über einen geordneten Übergang im Commerzbank-Aufsichtsrat - ein Thema, was zuletzt noch für Unstimmigkeit zwischen Unicredit und dem Bund gesorgt hatte. Die Unicredit werde zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, "die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen", sagte Klingbeil. Bisher ist der Bund mit zwei Vertretern im Commerzbank-Aufsichtsrat repräsentiert.
Unicredit-Chef Andrea Orcel schrieb in einem Brief an Klingbeil, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, die Zusagen schafften die Basis für einen Verkauf der staatlichen Beteiligung an der Commerzbank, an der der Bund gut 13 Prozent hält. "Sollte die Regierung beschließen, sich von ihrer Beteiligung an der Commerzbank zu trennen, würde Unicredit dies unterstützen (...)", betonte Orcel. Klingbeil ging in seinem Statement nicht darauf ein.
Commerzbank zufrieden
Die Commerzbank erklärte, sie begrüße die Zusagen der Unicredit. "Der Vorstand der Commerzbank wird weiterhin die Interessen aller Stakeholder wahren und gemeinsam mit Unicredit an einer Strategie arbeiten, die auf den Stärken beider Banken aufbaut."
Unicredit bei Commerzbank-Übernahme kurz vor dem Ziel
Die Unicredit arbeitet seit gut zwei Jahren auf eine Übernahme der Commerzbank hin und hat sich knapp 50 Prozent an Deutschlands zweitgrößter Privatbank gesichert. Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv ist.
Zuletzt bekam die Unicredit von wichtigen Aufsichtsbehörden die Freigabe für ihre Übernahmepläne, darunter die EU-Kommission, die US-Notenbank Fed und die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB).
Geplanter Jobabbau
Unicredit-Chef Andrea Orcel will nach der Kontrollübernahme im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat schicken. Alle zehn Vertreter der Kapitalseite sollen neu gewählt werden. Dann könnte der Vorstand um Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ausgetauscht werden. Anschließend will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank umfasst.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einem klaren Bekenntnis der Unicredit zum Finanzplatz Frankfurt. "Ich danke Andrea Orcel für den konstruktiven, vertrauensvollen Austausch in den vergangenen Wochen und Monaten." Gemeinsam sei es gelungen, den Standort Frankfurt zu sichern.
stf
ISIN DE000CBK1001 IT0005239360 IT0005239360 WEB https://www.commerzbank.de/ https://www.unicreditgroup.eu http://www.bankaustria.at
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