Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe

PARIS (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) trifft sich an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) in Paris mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski. Beim Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks soll es vor allem um die Unterstützung der Europäer für die von Russland angegriffene Ukraine gehen, teilte das Pariser Außenministerium mit. Am Dienstag hatten die westlichen Unterstützer der Ukraine in Paris beraten, wie ein möglicher Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine abgesichert werden kann.

Später sollte zu dem Treffen in der französischen Hauptstadt auch Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hinzukommen. Dies soll den Stärkungen der Beziehungen zwischen der EU und Indien dienen. Außerdem sollen die Herausforderungen im indopazifischen Raum thematisiert werden, hieß es in Paris. Das Weimarer Dreieck war 1991 als Gesprächsformat von den damaligen Außenministern der drei Länder in Weimar begründet worden./evs/DP/nas

