Deutschland: Gesamtproduktion steigt erneut

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im Februar erneut gesteigert. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich die Gesamtherstellung um 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Es ist bereits der zweite Anstieg in Folge. Der Zuwachs im Januar fiel zudem etwas besser aus als bisher gedacht./bgf/stk