Deutschland gibt Gepard-Panzer an die Ukraine - Rheinmetall will auch Leopard liefern

Die Bundesregierung will nun doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Dazu soll der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) grünes Licht erhalten, um technisch aufgearbeitete 'Gepard'-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr verkaufen zu können. Gleichzeitig bietet Rheinmetall auch Leopard-Kampfpanzer an, nun offenbar...