Deutschland hält 2025 Klimaziele knapp ein

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Klimaziele eingehalten - aber nur knapp. Der Rückgang klimaschädlicher Emissionen habe sich verlangsamt, teilte das Umweltbundesamt (UBA) mit. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte, die Fortschritte seien zu langsam.

Nach den UBA-Daten emittierte Deutschland im vergangenen Jahr rund 649 Millionen Tonnen sogenannter CO2-Äquivalente. Damit wurde die nach Klimaschutzgesetz zulässige Gesamtmenge um rund 12,8 Millionen Tonnen unterschritten. Der Ausstoß sank um 0,1 Prozent im Vergleich zu 2024.

In der Industrie gingen 2025 aufgrund der schwachen Konjunktur die Emissionen zurück. Nahezu unverändert blieb der Treibhausgas-Ausstoß in der Energiewirtschaft und der Landwirtschaft. Großen Handlungsbedarf sieht das Umweltbundesamt im Verkehr und bei Gebäuden. In beiden Sektoren stiegen die Emissionen, Klimaziele wurden erneut verfehlt.

Zusätzliche Maßnahmen nötig

Seit 1990 verringerte Deutschland seine Treibhausgasemissionen um 48 Prozent. Das gesetzliche Ziel, den Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, bleibe nach der aktuellen Projektion erreichbar, hieß es. Dafür brauche es allerdings zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Die Bundesregierung will Ende März ein Klimaschutzprogramm vorstellen./hoe/DP/zb