03.02.2026 08:35:39

Deutschland hat die älteste Arbeitsbevölkerung in der EU

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschland hat die älteste Arbeitsbevölkerung in der Europäischen Union. In keinem anderen Land der Staatengemeinschaft sind anteilig mehr Erwerbstätige im Alter zwischen 55 und 64 Jahren, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage von Eurostat-Daten mitteilte.

In Deutschland gehören knapp jede und jeder Vierte (24 Prozent) in diese Gruppe. Im EU-Schnitt sind es 20 Prozent und in einzelnen Ländern wie Malta sogar nur knapp 11 Prozent. Überdurchschnittlich alte Arbeitsbevölkerungen haben noch Italien mit 23 Prozent und Bulgarien mit 22,3 Prozent.

Älter in Rente

Ein wichtiger Grund für die Entwicklung ist die zunehmende Alterung der Bevölkerung in Deutschland. Zudem gehen die Menschen durchschnittlich später in Rente.

Das Bundesamt verweist auf Angaben der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2024, nach denen Frauen und Männer im Durchschnitt im Alter von 64,7 Jahren in Rente gingen. 20 Jahre zuvor hatte der Wert noch bei 63 Jahren gelegen. In der Zwischenzeit wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise angehoben, und Modelle zum vorzeitigen Renteneintritt sind ausgelaufen./ceb/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen