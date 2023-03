Deutschland hofft auf Entscheidung über Weltbank-Reform im Herbst

Berlin (Reuters) - Das SPD-geführte Bundesentwicklungsministerium hofft auf eine Entscheidung zur Reform der Weltbank im Herbst.

Bis dahin sollten die Pläne entscheidungsreif sein, sagte Staatssekretär Jochen Flasbarth am Mittwoch. "Die Herbsttagung muss die Dinge finalisieren." Dafür solle es jetzt im Frühjahr einen konkreten Auftrag an das Management der international ausgerichteten Entwicklungsbank mit Sitz in Washington geben.

Ziel sei es, grüne Technologien stärker zu fördern, um den Klimawandel abzumildern. Dafür brauche die Weltbank ein neues Mandat und auch ein neues Geschäftsmodell. Das Eigenkapital sollte besser genutzt werden. Es müssten im bestehenden Rahmen mehr Kredite ausgereicht werden, ohne jedoch die Top-Bonitätsnote "AAA" der Weltbank zu gefährden.

Flasbarth ergänzte, die Reform würde nicht zulasten der ärmsten Staaten der Welt gehen. Insgesamt müsse mehr privates Kapital mobilisiert werden, weil die staatlichen Mittel nicht deutlich ansteigen dürften. Der Fokus der öffentlichen Gelder könne sich dann auf die ärmsten Staaten konzentrieren, die häufig am Rande der Überschuldung stünden und deswegen teilweise eher Zuschüsse als Kredite bräuchten. Die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten und Probleme privater Banken werden Flasbarth zufolge keine Auswirkungen auf die Weltbank haben, weil diese selbst sehr solide finanziert sei.

