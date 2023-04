Deutschland: IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im April minimal

Von Andreas Plecko

NÜRNBERG (Dow Jones)--Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im April mit 0,1 Punkten minimal gesunken. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verblieb mit 103,0 Zähler aber weiter klar über der neutralen Marke von 100 und deutete damit auf eine positive Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts in den nächsten Monaten hin. Das europäische Barometer verzeichnete den vierten Anstieg in Folge: Es lag mit 102,0 Punkten ebenfalls über der neutralen Marke von 100 Punkten.

Die Beschäftigungskomponente des Barometers steigt im April um 0,4 Punkte auf 105,9 Punkte und lässt weitere deutliche Beschäftigungszunahmen erwarten. "Der Arbeitsmarkt befindet sich weiter im Aufwind", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit fällt um 0,7 Punkte auf die neutrale Marke von 100,0 Punkte. Damit liegt sie zwar nicht im negativen Bereich, im Vergleich zur Beschäftigung aber weiter schwächer.

Die Ursachen könnten darin liegen, dass noch viele Menschen aus der Ukraine an Maßnahmen und Sprachkursen teilnehmen und im Jahresverlauf auf Arbeitsuche gehen werden, so das IAB. Zudem seien die Entlassungen zwar gering, aber die Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich in der langanhaltenden Krisenphase erhöht. "Die Arbeitslosigkeit kann noch weiter sinken, aber das wird nicht einfach", sagte Weber.

Das European Labour Market Barometer stieg zum vierten Mal in Folge. Im April legte es im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 102,0 Punkte zu. Die Komponenten für Beschäftigung und für Arbeitslosigkeit stiegen jeweils leicht um 0,3 Punkte auf 103,4 sowie um 0,2 Punkte auf 100,5.

"Die Arbeitsmarktperspektiven in Europa sind zwar noch nicht wieder so stark wie vor einem Jahr, aber haben sich nach der Energiekrise deutlich erholt", sagte Weber. Besonders in Osteuropa gebe es im April Verbesserungen.

