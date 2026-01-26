26.01.2026 10:20:38

Deutschland: Ifo-Geschäftsklima stagniert - 'Wirtschaft ohne Schwung'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresbeginn nicht verbessert. Im Januar verharrte das Ifo-Geschäftsklima bei 87,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 88,2 Punkte gerechnet. "Die deutsche Wirtschaft startet ohne Schwung ins neue Jahr", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.

Der Erwartungsindikator trübte sich etwas ein. Der Indikator zur aktuellen Lage verbesserte sich ein wenig. Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen./jsl/men

