MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der deutschen Wirtschaft nimmt der Aufschwung weiter Fahrt auf. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den siebten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

Das Ifo-Geschäftsklima ist zudem besser ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Sie hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 90,5 Punkte gerechnet. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Allerdings fehle dem Aufschwung "noch an Breite".

Die befragten Unternehmen haben sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen an künftige Geschäfte positiver eingeschätzt. Das Geschäftsklima verbesserte sich bei den Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen. Dagegen hat die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer erhalten. /jkr/jsl/zb