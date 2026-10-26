26.10.2026 10:21:38

Deutschland: Ifo-Geschäftsklima steigt trotz hoher Energiepreise weiter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz gestiegener Energiepreise weiter verbessert und deutet auf eine weitere konjunkturelle Belebung hin. Im Oktober stieg das Ifo-Geschäftsklima um 0,3 Punkte auf 90,2 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat sich damit den sechsten Monat in Folge aufgehellt und den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

Das Ifo-Geschäftsklima ist besser ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Sie hatten im Schnitt mit einer Stagnation auf 89,9 Punkte gerechnet. "Die Konjunkturbelebung setzt sich fort", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Gestützt wurde der Indikator durch gestiegene Erwartungen der befragten Unternehmen an künftige Geschäfte. Die Einschätzung der aktuellen Lage ist hingegen schwächer ausgefallen./jkr/jsl/stk

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