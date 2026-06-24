Deutschland: Ifo-Geschäftslima erholt sich weiter

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni den zweiten Monat in Folge von den Dämpfern infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,6 Punkte auf 85,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilte. Die Stimmung hat sich etwas stärker als erwartet verbessert. Analysten waren im Schnitt von einem Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers auf 85,5 Punkte ausgegangen.

Die Unternehmen haben ihre aktuelle geschäftliche Lage und die Erwartungen besser eingeschätzt. "Die deutsche Wirtschaft hofft auf eine Entspannung der weltpolitischen Situation", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen./jkr/jsl