Deutschland: Inflation sinkt auf 1,9 Prozent im Februar

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisdruck in Deutschland hat etwas nachgelassen. Die Verbraucherpreise lagen im Februar um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,1 Prozent Inflation im Januar, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./als/DP/jha