Deutschland: Inflation zieht sprunghaft an: 2,8 Prozent im Juli

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich im Juli wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,3 Prozent Inflation im Juni, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/ceb/DP/jsl