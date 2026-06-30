30.06.2026 14:09:38

Deutschland: Inflationsrate sinkt im Juni auf 2,3 Prozent

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat an Tempo verloren. Im Juni lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,6 Prozent im Mai, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./als/ceb/DP/jha

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