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27.08.2026 08:26:38
Deutschland: Kauflaune erholt sich vierten Monat in Folge
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Kauflaune in Deutschland hat sich wegen einer deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen verbessert. "Zwar liegen die Konjunkturaussichten im Spätsommer noch mehr als sechs Zähler unter dem entsprechenden Vorjahresniveau, dennoch zeigt sich mit dem vierten Anstieg in Folge ein leichter Aufwärtstrend", sagte Rolf Bürkl, Konsumforscher beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM).
Laut einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforscher ist der Indikator für das Konsumklima im September um 2,8 Punkte gestiegen, auf minus 26,6 Punkte. Der Wert für den Monat zuvor hatte laut revidierten Daten bei minus 29,4 Punkten gelegen. Analysten hatten im Schnitt minus 29,5 Punkten erwartet.
"Der spürbare Anstieg ist neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung. Die Konjunkturaussichten hätten sich ebenfalls etwas positiver entwickelt, während sich die Anschaffungsneigung nahezu unverändert gehalten habe./jkr/stk
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