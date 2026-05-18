Kongsberg Gruppen ASA Aktie
WKN: 888818 / ISIN: NO0003043309
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18.05.2026 20:25:38
Deutschland kauft norwegische Raketen für F-35-Kampfjets
OSLO (dpa-AFX) - Deutschland hat nach Angaben des Waffenherstellers Kongsberg (Kongsberg Gruppen ASA) einen Vertrag über die Lieferung von luftgestützten Marschflugkörpern aus Norwegen im Wert von umgerechnet rund 324 Millionen Euro unterschrieben. "Im Juni 2025 hat Deutschland als fünftes Land Joint Strike Missiles für seine F-35-Kampfflugzeuge ausgewählt", hieß es in einer Mitteilung des norwegischen Unternehmens. "Jetzt hat Deutschland einen Vertrag über weitere Lieferungen von Raketen unterschrieben." Dieser sei als staatlicher Handel zwischen Norwegen und Deutschland angelegt.
Die Verträge über die Joint Strike Missiles stärkten sowohl die eigenen Streitkräfte als auch die Nato, zitierte Kongsberg den norwegischen Verteidigungsminister Tore O. Sandvik. Die Raketen wurden speziell für die F-35 entwickelt und können gut verteidigte Ziele auf See und an Land über große Distanzen hinweg mit hoher Präzision finden und zerstören./trs/DP/he
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