Deutschland kündigt Repräsentanz bei Weltwirtschaftsforum an

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung kündigt die Eröffnung einer eigenen Repräsentanz beim nächsten Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos an. Das "House of Germany" solle "internationale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zusammenbringen und Deutschland als attraktiven Standort für Investitionen und Innovation präsentieren", wie das Digitalministerium und Wirtschaftsministerium mitteilten. Die beiden Ministerien sollen das Haus gemeinsam verantworten.

Das nächste WEF-Jahrestreffen findet vom 18. bis 22. Januar 2027 in Davos in der Schweiz statt. Bei der Konferenz treffen sich traditionell unter anderem Top-Manager, Spitzenpolitiker und Wissenschaftler. Im deutschen Haus sollen dort den Angaben nach über fünf Tage Panels, Diskussionsrunden und Gespräche stattfinden. In diesen solle es um die Realisierung von "künftig erforderlichen Investitionen" gehen sowie den Beitrag Deutschlands zur Nutzung und Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). An welchen Ort das deutsche Haus einziehen soll, gaben die Ministerien zunächst nicht bekannt.

Minister: Deutschland soll sichtbar und Mitgestalter sein

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Digitalminister Karsten Wildberger (beide CDU) sollen das "House of Germany" eröffnen. Das Haus mache die Stärken von Deutschland als Wirtschaftsstandort "in Davos sichtbar und bringt uns mit internationalen Investoren zusammen", sagte Reiche laut Mitteilung. Wildberger erklärte, man wolle "in Davos nicht nur zu Besuch sein, sondern als Land selbst Gastgeber und Mitgestalter sein".

Bei den WEF-Treffen in den vergangenen Jahren waren bereits mehrere Staaten mit eigenen Länderhäusern vertreten, in denen abseits des offiziellen Programms Gespräche und Veranstaltungen stattfinden. Die Schweiz als Gastgeberland ist seit 2019 mit einem "House of Switzerland" in einer Eishockeyarena präsent. Weitere Staaten folgten mit eigenen Repräsentanzen, darunter Saudi-Arabien, Nigeria und die Ukraine. Die US-Delegation zog 2026 mit einem eigenen "USA House" während des Forums in eine Kirche./nkl/DP/zb