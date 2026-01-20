20.01.2026 10:07:38

Deutschland: Mehr Schüler und Lehrer haben Einwanderungsgeschichte

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mehr als ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland haben dem Statistischen Bundesamt zufolge eine Einwanderungsgeschichte. Bei den Lehrkräften habe dies bei elf Prozent zugetroffen, teilte das Amt zum internationalen Tag der Bildung am 24. Januar in Wiesbaden mit. Bei Schülern und Lehrern sei der Anteil in den vergangenen fünf Jahren gestiegen.

"Eine Person hat eine Einwanderungsgeschichte, wenn sie selbst oder beide Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert sind", heißt es in einer Mitteilung. Berücksichtigt würden nur Menschen mit privatem Hauptwohnsitz. Gemeinschaftsunterkünfte mit zum Beispiel dort lebenden Geflüchteten seien nicht berücksichtigt.

Während es bei den Schülerinnen und Schülern 2024 keine Unterschiede bei den Geschlechtern gab, hatte jede achte Lehrerin und jeder zehnte Lehrer eine Einwanderungsgeschichte. Binnen fünf Jahren stieg der Anteil bei den Lehrern an Grundschulen, weiterführenden oder Förderschulen insgesamt um zwei, bei den Schülern um drei Prozentpunkte.

Zwölf Prozent der Schülerschaft hatten nur einen nach Deutschland eingewanderten Elternteil, bei den Lehrkräften waren es fünf Prozent. Insgesamt haben mit 26 Prozent rund ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte./opi/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schließen leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich eine Spur tiefer. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen