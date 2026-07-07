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07.07.2026 18:12:39
Deutschland meldet Nato Verteidigungsausgaben in Rekordhöhe
ANKARA (dpa-AFX) - Deutschland hat der Nato erneut Verteidigungsausgaben in Rekordhöhe gemeldet. Die Bundesregierung übermittelte für das laufende Jahr einen Betrag von 124,7 Milliarden Euro. Das geht aus Daten des Verteidigungsbündnisses hervor, die zum Start des Gipfeltreffens in Ankara veröffentlicht wurden./aha/DP/jha
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