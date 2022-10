Deutschland, Niederlande wollen bei grünem Wasserstoff enger kooperieren

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Niederlande wollen bei der Produktion von grünem Wasserstoff und der Entwicklung der notwendigen Infrastruktur enger zusammenarbeiten. Das vereinbarten die Klimaminister beider Länder, Robert Habeck (Grüne) und Rob Jetten, nach der Sitzung des deutsch-niederländischen Klimakabinetts in Berlin.

Angesichts der aktuellen Krise sei es nötig, sich von den Fängen russischer Fossilimporte zu befreien und sich gleichzeitig vor der Katastrophe einer unkontrollierten Klimakrise zu schützen.

"Die Niederlande und Deutschland sind Partner auf diesem Weg und werden eng zusammenarbeiten, um Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in Wasserstofftechnologien voranzutreiben", erklärten Habeck und Jetten in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Habeck betonte, dass gerade in der Industrie die Nachfrage nach grünem Wasserstoff sehr schnell steige. Auf diese Nachfrage bereite man sich vor. Daher freue er sich über das Interesse der niederländischen Regierung an einer Zusammenarbeit im Rahmen des innovativen Förderinstruments H2Global.

"Ziel des Projekts ist es, den internationalen Markthochlauf von grünem Wasserstoff zu fördern und dazu sogenannte Doppelauktionsverfahren zu nutzen. Das heißt, Wasserstoff oder Wasserstoffderivate werden auf dem Weltmarkt billig eingekauft und in der EU an den Meistbietenden verkauft", erklärte Habeck laut Pressemitteilung des Ministeriums.

Mit Blick auf die Offshore-Windenergie zeigte Habeck sich zufrieden, dass die Niederlande, Deutschland, Dänemark und Belgien sich jüngst verpflichtet hätten, gemeinsam hybride Offshore-Kooperationsprojekte zu entwickeln. Damit könne man Windparks und Stromnetze kombinieren und an mehrere Mitgliedsstaaten anschließen. "So können wir die ersten wirklich europäischen Kraftwerke für erneuerbare Energien bauen", erklärte Habeck. Dies sei ein starkes Signal dafür, dass die Länder die Energieversorgung als gemeinsames europäisches Anliegen sehen.

Der niederländische Minister Jetten erklärte, dass Deutschland und die Niederlande die "historische Chance" erkannt hätten, den Ausbau der erneuerbaren Energien im Offshore-Bereich zu beschleunigen. Aber auch bei grünem Wasserstoff wolle man enger zusammenarbeiten.

"Wir haben daher vereinbart, unsere Kräfte zu bündeln, um die Produktion von grünem Wasserstoff zu steigern und die notwendige Infrastruktur zu entwickeln", sagte Jetten laut Mitteilung.