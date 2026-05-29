29.05.2026 14:09:38

Deutschland: Preisdruck lässt deutlich nach: 2,6 Prozent Inflation im Mai

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat an Tempo verloren. Im Mai lagen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,9 Prozent im April, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ceb/ben/als/DP/jsl

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