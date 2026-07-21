21.07.2026 11:30:38

Deutschland/'Reformpaket wirkt': ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich im Juli stärker verbessert als erwartet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 15,8 Punkte auf plus 26,3 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 15,3 Punkte erwartet. "Das Reformpaket scheint Wirkung zu zeigen", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis der Umfrage.

"Insbesondere die exportorientierten Sektoren, sowie die Binnennachfrage verzeichnen stabile Zuwächse", so Wambach. "Die Entwicklung des Iran-Konflikts und des Ölpreises bleibt dennoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die Erholung Deutschlands."

Der Indikator erholte sich mit dem aktuellen Anstieg den dritten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Februar. Im Februar, und damit vor dem stimmungsbelastenden Iran-Krieg, hatten die Konjunkturerwartungen noch bei plus 58,3 Punkten gelegen.

Die immer noch schwache Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich weniger deutlich. Der entsprechende Indikator stieg um 3,4 Punkte auf minus 77,6 Punkte. Ökonomen hatten mit minus 77,7 Punkten gerechnet./jsl/jkr

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ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

26,3 Punkte (+15,8 ggu?. Vormonat)

Konjunkturelle Lage Deutschland

-77,6 Punkte (+3,4 ggu?. Vormonat)

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