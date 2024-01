Deutschland rutscht 2023 in Rezession - Keine Trendwende in Sicht

- von Rene Wagner und Klaus Lauer

Berlin (Reuters) - Die hohe Inflation, steigende Zinsen und eine maue Weltkonjunktur haben die deutsche Wirtschaft im vorigen Jahr schrumpfen lassen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,3 Prozent und damit erstmals seit dem Corona-Jahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Auch im Schlussquartal dürfte die Wirtschaftskraft demnach um 0,3 Prozent gesunken sein. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum. Einige befürchten sogar, dass Deutschland auch 2024 nicht aus der Rezession herauskommt.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sei 2023 "im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken" geraten, sagte die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand. "Die trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor hohen Preise auf allen Wirtschaftsstufen dämpften die Konjunktur."

Die Aussichten bleiben getrübt. "Die wirtschaftliche Schwächephase hält auch zum Jahreswechsel 2023/24 an", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Die aktuellen Frühindikatoren deuteten "noch nicht auf eine rasche konjunkturelle Erholung" hin. Die schwache Weltwirtschaft, hohe Zinsen und der Unsicherheit stiftende Politikkurs hingen der Wirtschaft "als Klotz am Bein", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank: "Schon jetzt sieht es für 2024 nach einem erneut verlorenen Wachstumsjahr aus." Auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer ist recht pessimistisch. Er sieht "noch keine Wende zum Besseren" und rechnet auch im laufenden ersten Quartal mit einer schrumpfenden Wirtschaft: "Für das gesamte Jahr 2024 erwarten wir weiter einen Rückgang um 0,3 Prozent."

"VERHARREN IN REZESSION" MÖGLICH

Auch Wirtschaftsverbände blicken skeptisch nach vorn. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) erklärte, erste Rückmeldungen ihrer Konjunkturumfrage unter tausenden Betrieben signalisierten, dass die Wirtschaftkfraft dieses Jahr auf der Stelle treten dürfte. "Sogar ein Verharren in der Rezession ist noch im Bereich des Möglichen", betonte Ilja Nothnagel, Mitglied der DIHK-Hauptgeschäftsführung.

Im vorigen Jahr schmälerte die hohe Inflation von durchschnittlich 5,9 Prozent die Kaufkraft der privaten Haushalte, die sich beim Konsum zurückhielten und 0,8 Prozent weniger ausgaben. Die Europäische Zentralbank (EZB) bekämpft die starke Teuerung mit dem höchsten Zinsniveau ihrer Geschichte. Das bekam die Baubranche besonders zu spüren: Sie erlitt einen Nachfrageeinbruch, da für viele potenzielle Häuslebauer der Traum von den eigenen vier Wänden wegen teurer Finanzierungskosten platzte. Die Bauinvestitionen sanken um 2,1 Prozent. Positive Signale kamen nur vom Ausbaugewerbe, das etwa von stark nachgefragten energetischen Sanierungen profitierte. Den Exporteuren wiederum machte die schwache Weltkonjunktur zu schaffen. Hinzu kommen politische Unsicherheiten - vom Krieg in der Ukraine und in Nahost bis hin zu den haushaltspolitischen Turbulenzen in der Bundesregierung.

BEIM WACHSTUM INTERNATIONAL ABGEHÄNGT

International hinkte Deutschland 2023 anderen EU-Schwergewichten oder großen Volkswirtschaften wie den USA oder China deutlich hinterher, wie Chef-Statistikerin Brand sagte. Als einziger großer europäischer Staat musste Deutschland ein schrumpfendes BIP wegstecken. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, stieg die Wirtschaftsleistung verglichen mit anderen großen EU-Staaten am schwächsten.

Trotz höherer Zinsausgaben und teurer Energiehilfen ist das Defizit im Staatshaushalt 2023 allerdings zurückgegangen. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen die Einnahmen um 82,7 Milliarden Euro, wie das Statistikamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Das sind gut 14 Milliarden Euro weniger als 2022. Zwar sei viel für die Gas- und Strompreisbremse gezahlt worden. "Es entfielen aber größtenteils die Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, zum Beispiel für Tests und Impfstoffe", hieß es. Das Minus entspricht einer Defizitquote von 2,0 Prozent des BIP, die damit erneut unter der EU-Obergrenze von drei Prozent blieb. Es fällt zudem niedriger aus als in den Vorjahren, die von hohen Kosten infolge der Corona-Krise geprägt waren.

