20.01.2026 08:24:38

Deutschland: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit Frühjahr 2024

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang der Erzeugerpreise in Deutschland hat sich dank niedriger Energiekosten weiter beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen im Dezember im Jahresvergleich um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den zehnten Monat in Folge und so stark wie seit April 2024 nicht mehr. Analysten waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,4 Prozent ausgegangen.

Im gesamten Jahr 2025 lagen die Erzeugerpreise 1,2 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. Auch im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise im Dezember zurück. In dieser Betrachtung meldete das Bundesamt einen Rückgang um 0,2 Prozent, der so von Analysten erwartet worden war.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher auch auf die Verbraucherpreise aus.

Erneut wurden die Erzeugerpreise stark von Kosten für Energie beeinflusst. Diese war im Dezember um 9,7 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Den stärksten Einfluss auf die Jahresrate hatten die Preisrückgänge bei Erdgas mit einem Rückgang um 14,6 Prozent. Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger./jkr/jha/

