11.11.2026 05:49:39

Deutschland: Tankrabatt dämpft Inflation im Oktober

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im ersten Monat des Tankrabatts hat die Teuerungsrate in Deutschland deutlich nachgegeben. Waren und Dienstleistungen kosteten im Oktober zwar immer noch 2,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, im September hatte die Inflationsrate aber noch 3,3 Prozent betragen. An diesem Mittwoch (8.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt detaillierte Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise im vergangenen Monat.

Allgemein war damit gerechnet worden, dass der Tankrabatt wie bei seiner ersten Auflage im Mai und Juni die Inflation dämpfen würde. Die Bundesregierung hat die Energiesteuer auf Benzin und Diesel für die Zeit vom 1. Oktober bis Ende Dezember 2026 erneut gesenkt, sodass inklusive Mehrwertsteuer eine Entlastung von bis zu 17 Cent pro Liter möglich ist.

Einen nachhaltigen Effekt erwarten Volkswirte jedoch nicht. Der Konflikt zwischen den USA und Iran, der die Energiepreise seit Ende Februar treibt, ist weiterhin nicht gelöst. Und es wird damit gerechnet, dass die massiv gestiegenen Energiepreise schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass die Inflationsrate in Deutschland von 2,8 Prozent im laufenden Jahr auf 3,2 Prozent 2027 steigen wird. Das schmälert die Kaufkraft der Menschen./ben/DP/jha

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