TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
13.01.2026 08:57:38
Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus bleibt dank eines leichten Anstiegs der Besucherzahlen im November für 2025 auf seinem Rekordkurs. 465,5 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten von Januar bis einschließlich November vergangenen Jahres.
Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 0,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der mit 465,1 Millionen Übernachtungen einen Höchstwert brachte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche in Deutschland mit 496,1 Millionen mehr Gästeübernachtungen gezählt als je zuvor, der Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 war knapp übertroffen worden.
In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres ging es bei Gästen aus dem Inland um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen Übernachtungen aufwärts, wie die Wiesbadener Statistiker errechnet haben. Dagegen verzeichneten die Betriebe bei Reisenden aus dem Ausland einen Rückgang um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen Übernachtungen. Im November sind die Werte für beide Gruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen./ben/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TUI AG
|
08:57
|Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs (dpa-AFX)
|
12.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
09.01.26
|TUI-Aktie dennoch tiefer: Dividenden-Comeback und Februar-Termine im Fokus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)