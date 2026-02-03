|
03.02.2026 14:23:38
Deutschland übernimmt 25 Prozent von Tennet
ARNHEIM (dpa-AFX) - Deutschland steigt beim niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet ein und wird 25,1 Prozent von Tennet Deutschland übernehmen. Dafür werde der Bund rund 3,3 Milliarden Euro investieren über die staatliche Förderbank KfW, teilte Tennet in Arnheim mit. In Deutschland ist Tennet der größte Übertragungsnetzbetreiber.
Der Teilverkauf der deutschen Aktivitäten des niederländischen Staatsunternehmens war erwartet worden. Im September wurde bekannt, dass sich drei weitere Investoren mit insgesamt 46 Prozent beteiligen werden. Das Mutterunternehmen wird den Angaben zufolge knapp 29 Prozent an der deutschen Tochter behalten./xx/DP/jha
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.