30.04.2026 08:47:38

Deutschland: Umsatz im Einzelhandel sinkt - Schwache Geschäfte an Tankstellen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat im März auch wegen schwacher Umsätze an den Tankstellen einen überraschend starken Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sanken die Umsätze preisbereinigt (real) um 2,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Stärke des Rückgangs kam für Analysten überraschend. Sie hatten im Schnitt nur einen leichten Dämpfer um 0,2 Prozent erwartet.

Bereits im Februar waren die Umsätze gesunken, aber nicht so stark wie bisher gemeldet. Das Bundesamt revidierte den Rückgang auf nur noch 0,3 Prozent von zuvor 0,6 Prozent.

Auffällig war im März die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten: Nach Kalender- und Saisonbereinigung sanken die Umsätze real um 5,6 Prozent zum Vormonat, nominal stiegen sie um 5,5 Prozent, hieß es in der Mitteilung. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind./jkr/la/jha/

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