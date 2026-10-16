Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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16.10.2026 11:51:38
Deutschland und Frankreich einig über Auto-Paket
BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO?-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten beide Seiten mit./wea/DP/jha
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