Deutschland und Katar vereinbaren Energiepartnerschaft

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Katar haben eine Energiepartnerschaft vereinbart, von der sich beide Länder einen stärkeren Handel im Bereich Flüssigerdgas sowie Fortschritte beim Erreichen der Klimaschutzziele versprechen. Die gemeinsame Absichtserklärung unterzeichneten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie der Emir von Katar, Scheich Tamim Al Thani, der am Nachmittag auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen will.

"Die neu gegründete Energiepartnerschaft wird Deutschland durch den Bezug von LNG-Importen aus Katar bei der Diversifizierung seiner Gasversorgung helfen und zugleich der bilateralen Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff einen Schub verleihen", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.

Zudem würden beide Länder von einem intensivierten Wissensaustausch zu Energiewendethemen profitieren, etwa bezüglich des Ausbaus erneuerbarer Energien, der Regulierung und Systemintegration, der Energieeffizienz und des Lastmanagements.

Mit der Partnerschaft sollen Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammengebracht werden. So sind regelmäßige Treffen zwischen den zuständigen Behörden - dem katarischen Energieministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium - vorgesehen.

Beide Länder setzen zudem zwei Arbeitsgruppen ein. Mit der Arbeitsgruppe LNG und Wasserstoff wird ein Diskussionsforum geschaffen, um Fragen zur benötigten Infrastruktur und zu regulatorische Maßnahmen zu erörtern. Ferner soll die Arbeitsgruppe die Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Privatwirtschaft, die entlang der Wertschöpfungsketten für LNG und Wasserstoff tätig sind, begleitend unterstützen.

Die Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Lastmanagement soll sich laut Wirtschaftsministerium mit dem Ausbau von Kapazitäten im Bereich erneuerbare Energien sowie mit damit zusammenhängenden Themen wie Infrastruktur und Strommärkte befassen.

Deutschland hat in der Vergangenheit bereits Energiepartnerschaften mit anderen Ländern geformt, auch in der Golfregion. "Die neue Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Katar wird somit Teil eines erfolgreichen Netzwerks, das die Beschleunigung der globalen Energiewende zum Ziel hat", so das Ministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2022 07:00 ET (11:00 GMT)