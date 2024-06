Deutschland und Marokko vereinbaren Allianz für Klima und Energie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Marokko wollen nach Angaben des Bundeswirtschafts- und des Bundesentwicklungsministeriums künftig enger bei Klimaschutz und Energiewende zusammenarbeiten. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel und der marokkanische Außenminister Nasser Bourita hätten in Berlin eine Erklärung zur Gründung einer gemeinsamen Allianz für Klima und Energie unterzeichnet, teilten beide Ministerien mit. Im Mittelpunkt der neuen Partnerschaft stehe die verstärkte Zusammenarbeit bei der Klimaanpassung, beim Ausbau erneuerbarer Energien und bei der Produktion von grünem Wasserstoff.

Marokko verfüge mit seiner geografischen Lage am windreichen Atlantik und seiner Nähe zur Wüste über hervorragende Voraussetzungen für die Stromerzeugung aus Wind und Sonne, womit es den Bedarf der eigenen Wirtschaft decken und perspektivisch auch in den Export von grünem Wasserstoff nach Deutschland einsteigen könne. "Marokko hat beste Voraussetzungen für die Energiewende und die Produktion von grünem Wasserstoff", erklärte Schulze. "Deutschland will Wasserstoff importieren. Aber wir wollen das fair und partnerschaftlich tun." Mit der Allianz vertieften beide Länder ihre Zusammenarbeit beim Aufbau der grünen Wasserstoffindustrie, im Stromhandel, bei der nationalen Dekarbonisierung, der Klimaanpassung und der Fachkräfteausbildung.

