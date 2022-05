Deutschland und USA wollen bei Offshore-Wind enger zusammenarbeiten

Berlin (Reuters) - Deutschland und die USA wollen beim Ausbau der erneuerbaren Energie wie Windkraft sowie der Begrenzung der Emissionen im Straßenverkehr enger zusammenarbeiten.

Hier gehe es vor allem um Windenergie vor den Küsten sowie um Wasserstoff, sagte Klimaminister Robert Habeck bei der Unterzeichnung der Energie-Partnerschaft am Freitag in Berlin. Deutschland und die USA wollten beide bis 2030 rund 30 Gigawatt Offshore-Leistung aufbauen. Die USA hätten aber mit ihren langen Küsten weit größeres Potenzial und würden das Ziel wohl übertreffen. Ein gemeinsamer Lenkungsausschuss solle gemeinsame Ziele entwickeln und Fortschritte bewerten, heißt es im Dokument. Der US-Klimabeauftragte John Kerry lobte Deutschland als Vorreiter beim Klimaschutz und beim Ausbau des Ökostroms, was beide Länder noch beschleunigen wollten. "Es ist viel teurer zu warten als jetzt zu investieren", mahnte er.