Deutschland unterstützt Ukraine mit weiteren 265 Millionen Euro

Berlin (Reuters) - Deutschland unterstützt die Ukraine mit weiteren 265 Millionen Euro.

Das kündigte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in einer Videobotschaft für die Geberkonferenz in Warschau an. Scholz verwies darauf, dass Deutschland schon bisher zweitgrößter Geber für die Ukraine gewesen sei. Nun würden weitere 140 Millionen Euro Entwicklungshilfe und 125 Millionen Euro an humanitärer Hilfe als Beitrag zur Stärkung des ukrainischen Widerstands gegen den russischen Angriff zur Verfügung gestellt. "Putin darf den Krieg nicht gewinnen und er wird ihn nicht gewinnen", sagte er.

Scholz verwies darauf, dass Deutschland der Ukraine mittlerweile 300 Millionen Euro an ungebundenen Krediten eingeräumt habe. Erst vor einem Monat habe Deutschland zudem 495 Millionen Euro an Hilfen für die Ukraine geleistet - sowie weitere 430 Millionen, um die weltweiten Probleme der Lebensmittelversorgung als Folge des Krieges zu bekämpfen. Die Ukraine habe zudem von deutschen Pharma- und Medizinunternehmen Sachspenden im Wert von 100 Millionen Euro erhalten.

Gastgeber Polen gab bekannt, dass insgesamt 6,5 Milliarden Dollar für die Ukraine zusammengekommen seien. Es ließ sich nicht sofort sagen, ob dies alles neue Zusagen der Geberländer sind.

Die Ukraine hat nach angaben von Ministerpräsident Denys Schmyhal seit dem Beginn der russischen Invasion Rüstungsgüter und finanzielle Hilfen im Volumen von über zwölf Milliarden Dollar (11,4 Milliarden Euro) aus dem Ausland erhalten. Schmyhal dankte für die unerschütterliche Hilfe während des gesamtes Krieges.