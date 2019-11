Deutschland: Verbraucherpreise steigen so schwach wie seit drei Jahren nicht

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, lagen die Lebenshaltungskosten 1,1 Prozent über dem Stand ein Jahr zuvor. Das ist die niedrigste Inflationsrate seit November 2016, also seit knapp drei Jahren. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Zahlen.

Der für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) relevante Preisindex HVPI stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozent und zum Vormonat um 0,1 Prozent. Die schwache Inflation und die kraftlose Konjunktur im Euroraum hatten die EZB im September dazu veranlasst, ihre bereits sehr großzügige Geldpolitik weiter deutlich zu lockern./bgf/