PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
|
30.04.2026 12:27:00
Deutschland verliert im KI-Ranking Platz an Kanada
Deutschland bleibt in einem Ranking Europas KI-Spitzenreiter, doch Kanada überholt. Die USA führen, aber schrecken zunehmend Talente ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PLATZ Co.,Ltd.
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PLATZ Co.,Ltd.
|838,00
|0,24%