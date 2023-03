Deutschland verringert Treibhausgasemissionen 2022 leicht um 1,9%

(Technische Wiederholung)

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Treibhausgasemissionen leicht reduziert und damit seine Klimaschutzziele eingehalten. Nach Angaben des Umweltbundesamt (UBA) müssten aber in den kommenden Jahren jährlich drei Mal mehr an Treibhausgasemissionen eingespart werden als in den vergangenen Jahren, um Deutschlands Klimaziel für das Jahr 2030 einzuhalten. Die Treibhausgasemissionen sanken einer Schätzung des UBA zufolge in Deutschland im Vergleich zum Jahr 1990 um insgesamt 40,4 Prozent und damit etwas stärker als der anvisierte Rückgang von 40 Prozent. Die Emissionen sanken 2022 mit gut 15 Millionen Tonnen um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund des Ausfalls von russischen Gaslieferungen hat Deutschland im vergangenen Jahr die Kohleverstromung hochgefahren, was die Emissionen im Energiesektor erhöht hat. Dank des Ausbaus von erneuerbaren Energien wurden im Energiesektor aber insgesamt die vorgesehenen Jahresemissionsmengen von 257 Millionen Tonnen für 2022 knapp eingehalten, wie das Umweltbundesamt erklärte. Die Emissionen in Sektoren Verkehr und Gebäude lagen laut Umweltbundesamt aber erneut über den Zielmarken.

Der Präsident des Bundesumweltamt, Dirk Messner, forderte die Bundesregierung sowie Bevölkerung und Wirtschaft dazu auf, ihre Anstrengungen zur Minderung der treibhausschädlichen Emissionen deutlich zu erhöhen. Besonders wichtig sei ein schnellerer Ausbau der Wind- und Solaranlagen.

"Um die Ziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen, müssen nun pro Jahr 6 Prozent Emissionen gemindert werden. Seit 2010 waren es im Schnitt nicht mal 2 Prozent. Trotz des insgesamt rückläufigen Energieeinsatzes vor allem in der Industrie hat sich der Anstieg der Treibhausgasemissionen aufgrund des erhöhten Einsatzes von Stein- und Braunkohlen in der Energiewirtschaft seit dem Sommer 2022 abgezeichnet", warnte Messner. Dem werde die Bundesregierung jetzt mit einem wirksamen Programm entgegenwirken müssen. Die Aufgabe sei aber von der gesamten Gesellschaft zu bewältigen.

"A & O ist ein wesentlich höheres Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien", betonte Messner.

Die Zahlen des Umweltbundesamt beruhen auf Schätzungen. Die vollständigen Daten zu den Treibhausgasemissionen für 2022 sollen im Januar 2024 veröffentlich werden.

