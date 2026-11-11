PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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11.11.2026 07:46:00
Deutschland weltweit auf Platz zwei bei Handel mit Klimagütern
Klimafreundliche Mobilität, erneuerbare Energien und effiziente Gebäude treiben den Handel mit Klimagütern an. Die deutsche Wirtschaft ist im weltweiten Wettbewerb offenbar gut ausgestellt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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