Deutschland: Weniger tödliche Arbeitsunfälle

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl tödlicher Unfälle am Arbeitsplatz in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 48 auf 453 gesunken. Insgesamt gab es 949 309 meldepflichtige Arbeitsunfälle, 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr, wie aus einem Bericht der Bundesregierung über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit weiter hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und über den das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Dienstag) zuerst berichtete.

Zu Berufskrankheiten wurden 82 622 Verdachtsanzeigen gestellt, 2848 mehr als im Vorjahr. Den größten Anstieg gab es bei der 2015 eingeführten Berufskrankheit Hautkrebs durch UV-Strahlung und bei Schwerhörigkeit wegen Lärm. 21 794 Berufskrankheiten wurden anerkannt.

Die meldepflichtigen Schul- und Schulwegunfälle) sanken um 3,8 Prozent auf 1,27 Millionen. 35 davon endeten tödlich. Der Bericht sollte an diesem Mittwoch im Kabinett beraten werden./bw/DP/jha