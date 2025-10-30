|
30.10.2025 10:00:38
Deutschland: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Oktober leicht
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober im Vergleich zum September um 44.000 auf 2,911 Millionen Menschen gesunken. Das seien 120.000 mehr als im Oktober 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,1 Punkte auf 6,2 Prozent./dm/DP/jsl
