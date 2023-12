Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen hellen sich erneut auf

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Dezember den fünften Monat in Folge verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 3,0 Punkte auf 12,8 Zähler, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der beste Indexwert seit März. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Rückgang des Konjunkturindikators auf 9,5 Punkte gerechnet.

Die Bewertung der Konjunkturlage verbesserte sich auf sehr niedrigem Niveau etwas. Der entsprechende Indexwert stieg um 2,7 Punkte auf minus 77,1 Zähler. Volkswirte hatten mit einem deutlicheren Anstieg auf minus 76,0 Punkte gerechnet.

"Trotz der aktuellen Haushaltskrise sind die Lageeinschätzung und die Konjunkturerwartungen für Deutschland erneut leicht gestiegen", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Umfrage. "Dazu beigetragen hat die Tatsache, dass sich der Anteil der Befragten, die von der EZB mittelfristig Zinssenkungen erwarten, verdoppelt hat."/jsl/bgf/mis