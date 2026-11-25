KÖLN (dpa-AFX) - Der Deutschlandfunk stellt zum 30. November sein Radioprogramm um. Der öffentlich-rechtliche Sender will mehr Sendezeit für Hintergrundberichte und den Austausch mit seinen Hörerinnen und Hörern einräumen. Auch die Sendezeiten der großen Informationssendungen ändern sich, wie das Deutschlandradio mitteilte. Unter dem Dach der Rundfunkanstalt werden die Hörfunkprogramme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova produziert.

"Die Reform setzt darauf, das besondere Profil des Deutschlandfunks zu stärken: Fachjournalistische und künstlerische Qualität, inhaltliche Tiefe, Analyse und Einordnung", heißt es in der Mitteilung. Dreimal täglich sollen halbstündige Sendungen ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.

Die "Informationen am Morgen" laufen künftig ab 6.10 Uhr und sollen auf vier Stunden verlängert werden. Die "Informationen am Abend" beginnen bereits um 17.10 Uhr. In den Informationssendungen sollen Recherchen der Fachredaktionen morgens, mittags und abends mehr Raum bekommen. Zur vollen Stunde sind unter der Woche zwischen 6.00 und 18.00 Uhr nun längere, etwa zehnminütige Nachrichten vorgesehen, wie es in der Mitteilung heißt.

Mehr Dialog mit dem Publikum

Das neue werktägliche Vormittagsformat "Im Dialog" soll ab 10.10 Uhr ein Tagesthema im direkten Austausch mit dem Publikum behandeln.

Zudem sollen digitale und lineare Angebote künftig gemeinsam entwickelt und verbreitet werden. Die Podcasts "Der Tag", "KI verstehen" und "Politikpodcast" sollen beispielsweise auch im linearen Programm laufen.

Mit der Reform reagiert der Deutschlandfunk nach eigenen Angaben darauf, dass die Menschen Medien heute anders nutzen als früher. Die Redaktionen sollen zudem mehr Zeit für eigene Recherchen bekommen. Der Sender setzt mit dem Umbau auch Vorgaben der Länder um, die unter anderem mehr Austausch mit dem Publikum und eine stärkere Ansprache jüngerer Menschen fordern./svv/DP/zb