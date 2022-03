Deutschlandradio treibt Ausbau von DAB+ voran

BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - Das Deutschlandradio treibt den flächendeckenden Ausbau von DAB+-Sendern voran. "Für das Jahr 2022 ist die Inbetriebnahme weiterer zwölf Sendeanlagen beim Netzbetreiber Media Broadcast beauftragt", teilte die Senderfamilie am Montag mit.

"Die Inbetriebnahme der Standorte wird im Frühjahr beginnen und reicht bis in den Herbst", hieß es weiter. Mit je zwei neuen Standorten in Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie weiteren Sendern in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen verbessere sich der Empfang vor allem für das Publikum in dünner besiedelten Regionen deutlich.

Zum Ende des Jahres werden demnach Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova und der Sondersendungskanal "Dokumente und Debatten" von 161 DAB+-Standorten aus gesendet. "Dadurch wächst die Zahl der Einwohner, die diese Programme mit einer Zimmerantenne zuhause empfangen können, auf etwa 74,6 Millionen. Das entspricht etwa 90 Prozent der Bevölkerung." Die Flächenversorgung für mobilen Empfang werde voraussichtlich fast 97 Prozent betragen./bok/DP/nas