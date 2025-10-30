30.10.2025 10:05:40

Deutschlands BIP stagniert im 3. Quartal wie erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal wie erwartet stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in erster Veröffentlichung mitteilte, blieb das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf dem Niveau des Vorquartals und lag um 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Stagnation auf Quartalssicht und einen kalenderbereinigten Anstieg von 0,2 Prozent auf Jahressicht prognostiziert. Das vorläufig für das zweite Quartal gemeldete BIP-Minus gegenüber dem Vorquartal von 0,3 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert.

Positiv entwickelten sich im dritten Quartal nach vorläufigen Erkenntnissen die Investitionen in Ausrüstungen. Die Exporte nahmen dagegen im Vergleich zum Vorquartal ab.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 05:06 ET (09:06 GMT)

