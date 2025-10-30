|
30.10.2025 10:05:40
Deutschlands BIP stagniert im 3. Quartal wie erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat im dritten Quartal wie erwartet stagniert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in erster Veröffentlichung mitteilte, blieb das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf dem Niveau des Vorquartals und lag um 0,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Stagnation auf Quartalssicht und einen kalenderbereinigten Anstieg von 0,2 Prozent auf Jahressicht prognostiziert. Das vorläufig für das zweite Quartal gemeldete BIP-Minus gegenüber dem Vorquartal von 0,3 Prozent wurde auf 0,2 Prozent revidiert.
Positiv entwickelten sich im dritten Quartal nach vorläufigen Erkenntnissen die Investitionen in Ausrüstungen. Die Exporte nahmen dagegen im Vergleich zum Vorquartal ab.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2025 05:06 ET (09:06 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.