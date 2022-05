Deutschlands größtes gefördertes Ausbau-Projekt startet jetzt

Hessischer Main-Kinzig-Kreis & Vodafone starten Glasfaser-Rekordprojekt234 Mio. Euro Investment: 75.000 Haushalte in 25 Kommunen erhalten Glasfaser-AnschlüsseGlasfaser-Netz für 2.500 Unternehmen in 163 Gewerbegebieten im AusbauGigabit-Geschwindigkeit über Kabel und Glasfaser für 180.000 HaushalteJetzt startet das größte geförderte Glasfaser-Ausbauprogramm Deutschlands. Das gaben gestern Prof. Dr. Kristina Sinemus, Hessische Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Landrat Thorsten Stolz, Simone Roth, Geschäftsführerin Breitband Main-Kinzig GmbH sowie Michael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung Vodafone Deutschland beim ersten Spatenstich in Hasselroth-Gondsroth bekannt. In den kommenden fünf Jahren erhalten bis zu 75.000 private Haushalte und Unternehmen im hessischen Main-Kinzig-Kreis eine hochmoderne Glasfaser-Infrastruktur mit gigabit-schnellem Internet, Telefonie und TV. Die Breitband Main-Kinzig GmbH kümmert sich um den Netzausbau; Vodafone betreibt das Netz, stellt die Dienste zur Verfügung und vermarktet die Anschlüsse. Bereits im Jahr 2020 starteten beide Partner eine erste Glasfaser-Ausbaumaßnahme für rund 2.500 Unternehmen in 163 Gewerbegebieten. Schon heute können 100.000 Haushalte und Unternehmen im Landkreis gigabit-schnelle Internet-Anschlüsse über das bestehende Glasfaser-Kabelnetz von Vodafone buchen. Damit ist der Main-Kinzig-Kreis ein Musterbeispiel für die Digitalisierung, die den über 420.000 Einwohnern dauerhaft schnelles Internet und den ansässigen Unternehmen Wettbewerbsfähigkeit sichert.Hessen ist auf der digitalen Überholspur – im Mobilfunk und genauso auch im Festnetz.Michael JungwirthMichael JungwirthMichael Jungwirth, Mitglied der Geschäftsleitung Vodafone Deutschland: „Hessen ist auf der digitalen Überholspur – im Mobilfunk und genauso auch im Festnetz. Vodafone ist mit derzeit zehn Landkreisprojekten in Deutschland Marktführer beim geförderten Glasfaser-Ausbau. Jetzt starten wir im Main-Kinzig-Kreis ein echtes Glasfaser-Rekord-Projekt: Gemeinsam mit der Breitband Main Kinzig GmbH bauen wir in 25 Kommunen zukunftsfähiges Gigabit-Internet für bis zu 75.000 Haushalte. So machen wir den Main-Kinzig-Kreis zu einer der modernsten Gigabit-Regionen Deutschlands. Und setzen dabei starke Impulse für Wachstum, Wirtschaftsleistung und Wohlstand.“Ministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus, hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung: „Der Main-Kinzig-Kreis ist quasi mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, wenn es um die Schaffung von Glasfaser-Anschlüssen für alle geht. Schon seit vielen Jahren ist das Engagement aller Beteiligten vorbildlich. Daher war es auch keine Überraschung, dass der Landkreis der erste in Hessen war, der eine Förderung für ‚Graue Flecken‘ erhalten hat und somit Internet in neuen Dimensionen für alle ermöglicht. Ich wünsche dem Main-Kinzig-Kreis, dass er dieses Tempo auch während des Ausbaus beibehalten kann.“Thorsten Stolz, Landrat des Main-Kinzig-Kreises: „Es ist ein riesiger Schritt, den wir jetzt gehen. Der Glasfaser-Ausbau für Privathaushalte macht unseren Main-Kinzig-Kreis zukunftsfähig. Wir wollen den Menschen und den Unternehmen Perspektiven für eine rundum gelungene Digitalisierung bieten. Das Gigabit-Projekt ist die absolut notwendige Basis dafür und schafft gleiche Bedingungen zum Leben und Arbeiten – ob nun auf dem Land oder in der Stadt. Es handelt sich um das größte eigene Infrastruktur-Projekt in der fast 50-jährigen Geschichte des Main-Kinzig-Kreises und wir schlagen damit ein neues Kapitel in der Geschichte der Digitalisierung auf.“Simone Roth, Geschäftsführerin der Breitband Main-Kinzig GmbH: „Wir stellen überall dort, wo es rechtlich möglich ist, bis 2026 kostenlose Gigabit-Anschlüsse her. Damit sorgen wir dafür, dass unsere Region und insbesondere der ländliche Raum langfristig attraktiv bleiben, die Unternehmen wettbewerbsfähig sind und wir zu internationalen Wirtschaftsregionen aufschließen. Ich freue mich, dass wir jetzt starten.“Tim Brauckmüller, Geschäftsführer der atene KOM GmbH, Projektträger der Bundesförderung Breitband: „Leistungsfähige und nachhaltige digitale Infrastrukturen sind das Rückgrat smarter Regionen. Das hat der Main-Kinzig-Kreis früh begriffen und den Ausbau mit schnellem Internet vorangetrieben. Dank seiner vorausschauenden Planung und effizienten Umsetzung kann er nun sogar vorzeitig in die Bauphase gehen. So wird Zukunft gemacht.“Der Main-Kinzig-Kreis übernimmt den Ausbau des passiven Netzes. Vodafone errichtet die aktive Netztechnik, bindet das Landkreis-Netz redundant an sein Backbone-Netz an, betreibt und vermarktet die Anschlüsse und liefert Dienste wie Internet, TV und Telefonie. Der rund 234 Millionen Euro teure Ausbau wird mit 180 Millionen Euro von Bund und Land gefördert. Vodafone investiert zusätzlich 7,5 Millionen Euro in die Technik vor Ort. Der Ausbau wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein.7,5 Millionen Euro investiert Vodafone zusätzlich beim Glasfaser-Ausbau im Main-Kinzig-Kreis.Gigabit-Vollversorgung dank Technologie-Mix aus Kabel & GlasfaserÜber sein bestehendes Glasfaser-Kabelnetz kann Vodafone heute schon mehr als 100.000 Haushalte und Unternehmen im Main-Kinzig-Kreis mit Gigabit versorgen. Dafür hat der Düsseldorfer Digitalisierungs-Konzern das Netz zuletzt vollständig mit der Gigabit-Technologie DOCSIS 3.1 aufgerüstet. Zusammen mit den Glasfaser-Ausbaumaßnahmen der Breitband Main-Kinzig GmbH wird Vodafone so rund 180.000 Haushalte und Unternehmen mit Gigabit-Geschwindigkeit versorgen können – das entspricht einer annähernden Vollversorgung der Region.Deutschlandweit erreicht Vodafone heute in seinem bundesweiten Glasfaser-Kabelnetz schon über 24 Millionen Haushalte, davon mehr als 23 Millionen mit Gigabit-Geschwindigkeit. Bis Ende des Jahres wird Vodafone sein nahezu gesamtes Netz auf Gigabit-Geschwindigkeit bringen und dann zwei Drittel aller Deutschen mit schnellen Gigabit-Anschlüssen versorgen können.