DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Umsatz legt zu
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26.03.2026 08:22:39
DEUTZ-Aktie dennoch im Minus: Strategischer Ausbau und Kostensenkungen sollen antreiben
2025 kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 12,7 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) legte um 46,4 Prozent auf gut 112 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von gut 54 Millionen Euro, ein Plus von 4,4 Prozent. Die Zahlen fielen etwa im Rahmen der Erwartungen aus.
Für 2026 peilt DEUTZ-Chef Schulte einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro an. Davon sollen 6,5 bis 8,0 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben, nachdem diese Marge 2025 auf 5,5 Prozent gestiegen war. Dazu beitragen soll auch ein Sparprogramm.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die DEUTZ-Aktie zeitweise 1,04 Prozent im Minus bei 9,06 Euro.
/mne/stk
KÖLN (dpa-AFX)
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