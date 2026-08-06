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Positive Entwicklung 06.08.2026 08:14:38

DEUTZ-Aktie: DEUTZ legt weiter zu und sieht sich auf Kurs für die Jahresziele

DEUTZ-Aktie: DEUTZ legt weiter zu und sieht sich auf Kurs für die Jahresziele

Der Motorenbauer DEUTZ hat im zweiten Quartal sein Wachstum beschleunigt.

Der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf 585 Millionen Euro, wie DEUTZ am Donnerstag in Köln mitteilte. Das war ein schnellerer Anstieg als noch im ersten Jahresviertel. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um knapp 41 Prozent auf 42,4 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sorgten Sondereffekte jedoch für einen Rückgang des Nettogewinns um ein Drittel auf 11,7 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management. Die Ziele für 2030 - ein Umsatz von 4 Milliarden Euro sowie eine operative Marge von 10 Prozent - sollen durch die milliardenschwere Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG nun "deutlich früher" erreicht werden, sagte Vorstandschef Sebastian Schulte laut Mitteilung.

/men/zb

KÖLN (dpa-AFX)

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