DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Profitabilität gesteigert
|
05.11.2026 15:39:00
DEUTZ-Aktie fester: Wachstum im zweistelligen Bereich, Ausblick für 2026 verbessert
Im Zeitraum von Juli bis September kletterte der Konzernumsatz laut Mitteilung um 12,3 Prozent auf 553,9 Millionen Euro, womit der Analystenkonsens von 562 Millionen Euro verfehlt wurde. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT vor Sondereffekten) stieg um 23,4 Prozent auf 38,5 Millionen Euro - der Konsens lag bei 40 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 6,3 Prozent im Vorjahresquartal auf 7,0 Prozent - Analysten haben mit 7,1 Prozent gerechnet. Der Auftragseingang zog kräftig um 34,2 Prozent auf 631,2 Millionen Euro an.
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte DEUTZ die Umsatzspanne von 2,3 Milliarden bis 2,5 Milliarden Euro und erwartet angesichts des FFG-Zukaufs (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) nun, bei der bereinigten EBIT-Marge am oberen Ende des Zielkorridors von 6,5 bis 8,0 Prozent zu landen.
Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.
Via XETRA steigt die DEUTZ-Aktie zeitweise um 0,78 Prozent auf 9,75 Euro.
DJG/kla/mgo
Dow Jones Newswires
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