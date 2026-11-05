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Profitabilität gesteigert 05.11.2026 15:39:00

DEUTZ-Aktie fester: Wachstum im zweistelligen Bereich, Ausblick für 2026 verbessert

DEUTZ-Aktie fester: Wachstum im zweistelligen Bereich, Ausblick für 2026 verbessert

Die Kölner DEUTZ AG hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 fortgesetzt und die Profitabilität gesteigert.

Analysten haben dem Motoren- und Antriebshersteller allerdings eine noch etwas stärkere Dynamik zugetraut. Für das Gesamtjahr zeigte sich DEUTZ angesichts der insgesamt positiven Entwicklung etwas optimistischer als bisher.

Im Zeitraum von Juli bis September kletterte der Konzernumsatz laut Mitteilung um 12,3 Prozent auf 553,9 Millionen Euro, womit der Analystenkonsens von 562 Millionen Euro verfehlt wurde. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT vor Sondereffekten) stieg um 23,4 Prozent auf 38,5 Millionen Euro - der Konsens lag bei 40 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 6,3 Prozent im Vorjahresquartal auf 7,0 Prozent - Analysten haben mit 7,1 Prozent gerechnet. Der Auftragseingang zog kräftig um 34,2 Prozent auf 631,2 Millionen Euro an.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte DEUTZ die Umsatzspanne von 2,3 Milliarden bis 2,5 Milliarden Euro und erwartet angesichts des FFG-Zukaufs (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) nun, bei der bereinigten EBIT-Marge am oberen Ende des Zielkorridors von 6,5 bis 8,0 Prozent zu landen.

Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

Via XETRA steigt die DEUTZ-Aktie zeitweise um 0,78 Prozent auf 9,75 Euro.

DJG/kla/mgo

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: DEUTZ AG

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