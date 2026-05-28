DEUTZ-Aktie höher: Erwerb von brasilianischem Generatorenhersteller

Der Motorenbauer DEUTZ hat in Brasilien den Generatorenhersteller Maxi Trust Power übernommen.

Im XETRA-Handel gewinnt die DEUTZ-Aktie zeitweise nach zwischenzeitlichen Verlusten 0,68 Prozent auf 10,30 Euro.

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