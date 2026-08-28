DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|Übernahme der FFG im Blick
|
28.08.2026 16:04:00
DEUTZ-Aktie im Höhenflug: Rund 25 Prozent Plus in nur einer Woche
Zuletzt gewannen die DEUTZ-Aktien unter den führenden Werten in dem Index der mittelgroßen Börsenwerte via XETRA 3,69 Prozent auf 12,91 Euro. Binnen einer Woche haben sie damit einen Zuwachs von rund einem Viertel verzeichnet. Seit Jahresanfang steht ein Kursplus von fast 50 Prozent zu Buche.
Mit FFG engagiert sich DEUTZ stärker im boomenden Rüstungssektor. Das sorgt am Markt für Fantasie. Das Rüstungsunternehmen ist Spezialist unter anderem für Wehrtechnik und Kettenfahrzeuge und bietet auch Wartung und Reparaturen an. Die Übernahme bringe für DEUTZ Wachstumspotenzial und hohe Synergieeffekte mit sich, schrieben die Autoren des Börsenbriefs Fuchs-Kapital.
DEUTZ stärke mit FFG das Segment Verteidigung erheblich und verringere gleichzeitig die Abhängigkeit vom zyklischen Geschäft mit Verbrennungsmotoren, schrieb am Vortag die DZ Bank. Sie sieht in der Akquisition einen klugen strategischen Schachzug. Der von 12 auf 16 Euro erhöhte faire Wert für die DEUTZ-Aktien signalisiert noch Spielraum nach oben. Zuvor hatten bereits die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF ihre Kursziele für DEUTZ ähnlich deutlich nach oben geschraubt.
/ajx/niw/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
28.08.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Hohe Kursziele von Kepler und Oddo treiben DEUTZ-Aktie an (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu DEUTZ AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|12,84
|4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.